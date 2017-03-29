تعرف على البحيرة المسحورة في مصر

كتبت- أسماء حمدي:

ينبهر الكثير منا وخاصة الشباب بالمناظر الطبيعية الخلابة كالجزر والبحيرات والشلالات خارج مصر كجزر المالديف على سبيل المثال، ،علي رغم من وجود مثل هذه المناظر الساحرة في مصر ولكن لم يتم تسليط الضوء عليها، منها "البحيرة المسحورة" فهل تعرف ما هي ومكانها ولماذا سميت بهذا الاسم؟، نجيب على تلك الأسئلة لتعرف الأماكن السياحية في مصر التي لا يعرفها البعض.

ترجع تسمية البحيرة المسحورة بهذا الاسم لان مياها تغير ألوانها 7 مرات يوميا، وفقا لضوء الشمس، كما أنها تحتوي علي كمية كبيرة من المعادن التي تستخدم كعلاج للشفاء من الامراض الروماتزمي، كما يطلق عليها البدو بحيرة التمني لانهم يقومون بالسباحة فيها ،ثم بعد ذلك يلقون بيها بعض الحجارة مع الاخبار بامنياتهم .

تقع البحيرة المسحورة في محمية راس محمد بشرم الشيخ، حيث تقدر مساحة المحمية بأكملها حوالي480 كيلومتر مربع واذا ارادت وصول اليها عن طريق مطار شرم الشيخ فهي تبعد عنه بما يقرب من 12 كيلومتر، ويوجد أيضا فنادق بالقرب من المحمية علي بعد نصف ساعة منها ، تكلفة دخول المحمية بالنسبة للمصري 120 جينة و الأجنبي 150 جينه ،حيث يتمكن الزائر من عمل "مخيم" لمدة يوم واحد، وعن اهم الأنشطة في المكان يمكن ممارسة رياضة الغطس و"snorkeling" من شاطئين مختلفين لمشاهدة الشعب المرجانية الملونة تحت الماء، والأسماك الملونة .