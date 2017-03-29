بالأسماء والصور.. وكيل "التعليم" يزور تلاميذ حادث تصادم ميكروباص أسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

انتقل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة أسيوط، إلى مستشفى الغنايم المركزي، للاطمئنان على الحالة الصحية للتلاميذ المصابين في حادث انقلاب سيارة جمعية تحفيظ قرآن، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتور محمد السيد، وكيل مديرية التربية والتعليم، وعبد الناصر حامد، مدير عام التعليم العام، ومحمد عبد المعتمد، مدير إدارة أمن المديرية.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات صحفية، أن الطلاب كانوا يستقلون "ميكروباص" تابعًا لجمعية الاعتصام لتحفيظ القرآن الكريم، وكانوا في طريقهم للمشاركة في (التحكيم) في مسابقة لحفظ القرآن الكريم، من مكتب الشيخ محمد أحمد بقرية دكران، التابعة لمركز أبو تيج، وذلك بنادي بترول أسيوط، مشيرًا إلى أن المسابقة ليست تابعة للتربية والتعليم.

كان اللواء عاطف قليعي، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد بوصول بلاغ بوقوع الحادث.

ونُقل المصابون إلى مستشفى الغنايم المركزي، في حالة مستقرة، عدا ٧حالات تم نقلها لمستشفى أسيوط العام.

وانتقلت قوات من مباحث المركز لموقع الحادث وتبين إصابة كل من "ريم عبدالمنعم، ١٢ سنة، ومحمد حسام، ١١ سنة، وندى عبد المنعم، ١٢ سنة ، وعبد الرحمن سيد، ١٠ سنوات، ودعاء سيد، ١٠ سنوات، ومحمود صالح، ١٢ سنة، ومحمود حسن، ١٢ سنة، وأيمن سيد، ١٤ سنة، وأسماء سليمان، ١١ سنة، وياسر إمبابي عبد اللاه، ٤٣ سنة، ومحمد علام، ١٢ سنة، ومحمد محمود، ٢٧ سنة، وأحمد علي، ٨ سنوات، وفارس حسام ١٧ سنة، وأسماء عمر، ومحمد أحمد، ٤٥ سنة، وعبد الخالق صابر 12 سنة، ويوسف علاء، ٩ سنوات، وأحمد حسن، ١١ سنة، وفاطمة محمود، ١١ سنة، وشهيد محمود، ١٢ سنة، وحسنين محمود، ٨ سنوات، ومحمد أشرف، ١٢ سنة، وأسماء محمود، ٧ سنوات، وعبد الحكيم عمر حسن، ٩ سنوات".