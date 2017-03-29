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"الاستثمار" توافق على إنشاء منطقة حرة بسوهاج

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"الاستثمار" توافق على إنشاء منطقة حرة بسوهاج "الاستثمار" توافق على إنشاء منطقة حرة بسوهاج

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أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، عن موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي على مقترح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء منطقة حرة عامة بسوهاج، لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى صعيد ، بهدف إقامة مشروعات تصديرية توفّر فرص عمل لأبناء الصعيد عامة وسوهاج خاصة، تساهم في الحد من مشكلة البطالة ونمو الصادرات الخارجية للبلاد.

وأضاف "عبد المنعم" أن المحافظة بصدد ترشيح موقع أو أكثر بالقرب من مصادر المرافق، وعلى الطريق المؤدي إلى ميناء سفاجا البحري في حدود 400 فدان، لاختيار أنسبها لإنشاء منطقة حرة للصناعات التصديرية.

وأشار المحافظ إلى أهمية إنشاء مثل تلك المناطق في تنمية الموارد، وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وحركة التجارة والتصنيع بنظام الاستثمار الداخلي للمشروعات.

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