مورينيو يرغب في الاستغناء عن ظهيري اليونايتد وضم نجم "سيلتك"

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يرغب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، في ضم الدولي الإسكتلندي، كيران تيرني، ظهير أيسر سيلتك، خلال فترة الإنتقالات الصيفية، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية اليوم الأربعاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن مورينيو، يرغب في التخلي عن لاعبي الفريق الإنجليزي لوك شاو، والإيطالي ماتيو دراميان، وضم كيران تيراني صاحب الـ 19 عامًا.

ويقدم الظهير الأيسر أداء رائع مع ناديه سيلتك، حيث أنه شارك في 17 مباراة هذا الموسم بعدد دقائق لعب بلغ 1.530 دقيقة، في الدوري وصنع خلالهم 8 أهداف.

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الجدي بالذكر، أن مسؤلوا بايرن ميونيخ الألماني يراقبون الظهير الأيسر الواعد في صفوف سيلتك، لدعم الجانب الأيسر الذي يمتلك فيه النمساوي ديفيد ألابا.