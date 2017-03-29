ملامح من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى المونديال

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أسدل الستار على التصفيات الأوروبية الخاصة بفترة التوقف الدولية لهذا الشهر، والتي شهدت مواصلة الفرق الكبرى هيمنتها على صدارة مجموعتها وإقترابها من الوصول إلى المونديال العام المقبل، في الوقت الذي تقلصت فيه حظوظ المنتخب الهولندي في التأهل وبات مهددا بالغياب عن ثاني بطولة كبرى على التوالي بعد فشل الطواحين في الوصول إلى يورو 2016.

وبدوره استعرض موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أبرز ملامح التصفيات الأوروبية في السطور التالية:

أرقام

تعتبر ألمانيا وسويسرا أكثر الفرق تحقيقا للنقاط حتى الآن في التصفيات الأوروبية وذلك من خلال تحقيق العلامة الكاملة بـ15 نقطة، وذلك في الوقت الذي لم تتعرض فيه منتخبات فرنسا وسويسرا وألمانيا وصربيا وأيرلندا وويلز وبولندا وإنجلترا وإسبانيا وإيطاليا وبلجيكا واليونان وكرواتيا لأي خسارة حتى الآن.

ويملك المنتخب البلجيكي أقوى خط هجوم في التصفيات الأوروبية حتى الآن بتسجيل 22 هدفا، بينما يملك المنتخب الإنجليزي أقوى خط دفاع، حيث لم تسكن شباكه أي أهداف.

لاعبون

- كريستيانو رونالدو

يتصدر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائمة الهدافين بتسجيله 9 أهداف في 4 مباريات، بل وأصبح ثالث أكثر المهاجمين الأوروبيين تسجيلا للأهداف الأوروبية بواقع 71 هدفا مناصفة مع ميروسلاف كلوزة، وذلك بعد تسجيله ثنائية في مرمى المجر إلى جانب تسجيله هدفا أمس في ودية المنتخب السويدي، وأصبح يفصله 13 هدفا عن متصدر القائمة المجري بوشكاش.

ويأمل كريستيانو رونالدو في تحطيم رقم بريدراج مياتوفيتش القياسي، حيث سجل اللاعب 14 هدفا مع منتخب يوغسلافيا في تصفيات مونديال فرنسا 1998 كأكثر لاعب أوروبي تسجيلا للأهداف في نسخة واحدة من التصفيات.

- روبرت ليفاندوفسكي

فقد المهاجم البولندي صدارة قائمة هدافي التصفيات لصالح كريستيانو رونالدو، إلا أنه قاد منتخب بلاده للفوز على مونتينجرو 2-1 خارج الميدان وتصدر المجموعة بفارق 6 نقاط كأكبر فارق نقاط عن الوصيف في كل مجموعات التصفيات الأوروبية، إلا أن اللافت للنظر هو نجاح ليفاندوفسكي في التسجيل في المباراة العاشرة على التوالي في التصفيات من خلال 5 مباريات و5 في تصفيات اليورو الأخير رافعا رصيده من الأهداف الدولية إلى 43 هدفا في 86 مباراة.

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- جيانلويجي بوفون

نجح المنتخب الإيطالي في التغلب على نظيره الألباني بثنائية نظيفة في المباراة التي شهدت خوض الحارس بوفون المباراة رقم 1000 في مسيرته مع الأندية والمنتخب، كما حطم رقم كاسياس كأكثر لاعب أوروبي خوضا للمباريات الدولية بـ168 مباراة.

- جيرمين ديفو

خرج المهاجم الإنجليزي جيرمين ديفو من حسابات الأسود الثلاثة، بعد إنتقاله من صفوف توتنهام إلى تورنتو في عام 2014، إلا أن العروض المميزة التي قدمها هذا الموسم مع سندرلاند أعادته إلى حسابات المدرب جاريث ساوثجيت.

وخاض ديفو مباراته الدولية الأولى مع إنجلترا منذ شهر نوفمبر من عام 2013 وذلك أمام ليتوانيا، ونجح في إحراز هدفه الدولي رقم 20 في فوز الأسود الثلاثة بثنائية نظيفة.

منتخبات

- سويسرا

نجح المنتخب الألماني في الوصول إلى منتصف التصفيات دون فقدان أية نقطة، وهو أمر لا يعد مفاجأة كبيرة كون الألمان أبطال العالم، ولكن المفاجأة في أن تحقق سويسرا نفس الأمر من خلال التغلب على المجر وأندورا وجزر الفرو ولاتفيا وخاصة البرتغال بطل أوروبا، لتتصدر المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن رفقاء كريستيانو رونالدو اللاعب الأفضل في العالم.

- أندورا

من الصعب للغاية على منتخب أندورا منافسة سويسرا والبرتغال على صدارة المجموعة، إلا أن أندورا نجحت في التعادل سلبيا مع جرز الفرو يوم السبت الماضي لتنهي سلسلة تتكون من 58 مباراة متتالية من الهزائم منذ شهر سبتمبر من 2005.