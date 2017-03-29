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أوزيل يفتح الباب أمام العودة للدوري الألماني

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أوزيل يفتح الباب أمام العودة للدوري الألماني أوزيل يفتح الباب أمام العودة للدوري الألماني

التحرير

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قالت صحيفة "بيلد" الألمانية، أن لاعب الأرسنال مسعود أوزيل، رحب بالعودة من جديد إلى البوندسليجا، حيث بدأ مسريته الكروية هنالك قبل الإنتقال إلى ريال مدريد، ومن بعده إلى المدفعجية.

وينتهي عقد أوزيل مع أرسنال في صيف عام 2018، وتثار التكهنات مؤخرا حول احتمالية مغادرته الفريق اللندني بنهاية الموسم الحالي، خاصة إذا فشل المدفعجية في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وفي تصريحات خاصة لصحيفة "بيلد" أكد أوزيل أن العودة من جديد إلى الدوري الألماني تثير إهتمامه ولكن عليه أن ينظر أولا إلى الأندية المهتمة بالحصول على خدماته، رافضا استبعاد أي خيارات تتعلق بمستقبله.

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وأضاف أوزيل، أن الكثير من أفراد عائلته سيحبون كثيرا فكرة عودته إلى وطنه من جديد، مشيرا في الوقت ذاته إلى تبقي موسم في عقده مع أرسنال، ولا تزال الأمور مفتوحة أمام جميع الاحتمالات.

والجدير بالذكر، أن أوزيل بدأ مسيرته مع نادي شالكة قبل أن تظهر موهبته بشكل كبير بعد رحيله إلى فيردر بريمين، الأمر الذي فتح الباب أمام إنتقاله إلى ريال مدريد، حيث قضي بين جدران الفريق الملكي 3 سنوات قبل الرحيل إلى أرسنال في صيف 2013.

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التحرير

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