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معركة بين أرسنال وتوتنهام لضم مهاجم سامبدوريا

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معركة بين أرسنال وتوتنهام لضم مهاجم سامبدوريا معركة بين أرسنال وتوتنهام لضم مهاجم سامبدوريا

التحرير

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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الأربعاء، أن هناك معركة شرسة بين ناديي أرسنال وتوتنهام هوتسبير اللندنيين، لضم الدولي التشيكي باتريك ستشيك، مهاجم فريق سامبدوريا الإيطالي، خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بافل باسكا، وكيل أعمال النجم التشيكي، متواجد في لندن لعقد لقاءات مع كلا الناديين، وأكدت في الوقت ذاته أن مهاجم سامبدوريا البالغ من العمر 21 عامًا، لديه شرط جزائي في عقده مع ناديه يقدر بـ 21 ملايين جنيه إسترليني.

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الجدير بالذكر، أن باتريك ستشيك شارك مع سامبدوريا هذا الموسم في 26 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 956 دقيقة، سجل خلالهم 9 أهداف وصنع هدفين، وجاء معدله التهديفي هدف كل 106 دقيقة.

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التحرير

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