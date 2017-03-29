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بدء حفل الرعاية اللاحقة لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)

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مصراوي Masrawy

بدء حفل الرعاية اللاحقة لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور) بدء حفل الرعاية اللاحقة لتوزيع المساعدات

كتب محمد الصاوي وعلاء عمران:

بدء منذ قليل الحفل الذى نظمته الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم.

وحضر الحفل اللواء سيد جاد الحق مساعد قطاع الأمن الاجتماعي واللواء سامي أبو الخير، مدير شرطة الرعاية اللاحقة، واللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لحقوق الإنسان، واللواء لطفي عياد، مدير مصلحة الأحوال المدنية.

وتنظم الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة اليوم الأربعاء حفل لتوزيع المساعدات المادية والعينية على أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

جاء ذلك فى إطار توجهات وزارة الداخلية للإهتمام بأسر السجناء والمفرج عنهم.

بدء حفل الرعاية اللاحقة لتوزيع المساعدات (3)

بدء حفل الرعاية اللاحقة لتوزيع المساعدات (1)

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