بدء حفل الرعاية اللاحقة لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم (صور)

كتب محمد الصاوي وعلاء عمران:

بدء منذ قليل الحفل الذى نظمته الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة، لتوزيع المساعدات على أسر السجناء والمفرج عنهم.

وحضر الحفل اللواء سيد جاد الحق مساعد قطاع الأمن الاجتماعي واللواء سامي أبو الخير، مدير شرطة الرعاية اللاحقة، واللواء محمد يوسف، مساعد الوزير لحقوق الإنسان، واللواء لطفي عياد، مدير مصلحة الأحوال المدنية.

وتنظم الإدارة العامة لشرطة الرعاية اللاحقة اليوم الأربعاء حفل لتوزيع المساعدات المادية والعينية على أسر السجناء والمفرج عنهم بمناسبة الاحتفال بعيد الأم.

جاء ذلك فى إطار توجهات وزارة الداخلية للإهتمام بأسر السجناء والمفرج عنهم.