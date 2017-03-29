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رئيس وزراء العراق يبحث مع حاكم دبي دخول الشركات الإماراتية للاستثمار بالبلاد

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رئيس وزراء العراق يبحث مع حاكم دبي دخول الشركات الإماراتية للاستثمار بالبلاد رئيس وزراء العراق يبحث مع حاكم دبي دخول الشركات الإماراتية للاستثمار بالبلاد

مصراوي Masrawy

رئيس وزراء العراق يبحث مع حاكم دبي

بغداد/البحر الميت- (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد سبل تعزيز العلاقات الثنائية لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية ودخول الشركات الاستثمارية الإماراتية إلى العراق.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي اليوم الأربعاء، على هامش القمة العربية الـ28 في البحر الميت بالأردن، أن العبادي أشار خلال لقائه حاكم دبي والوفد المرافق له إلى جهود العراق في الحرب على الإرهاب والانتصارات التي تحققها القوات المسلحة على تنظيم (داعش) وسير معركة تحرير الساحل الأيمن غربي الموصل وسبل إعادة الاستقرار للمناطق المحررة.

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