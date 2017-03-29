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صورة – لحظة مغادرة السيسي القمة العربية للقاء سلمان خلال كلمة أمير قطر

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صورة – لحظة مغادرة السيسي القمة العربية للقاء سلمان خلال كلمة أمير قطر صورة – لحظة مغادرة السيسي القمة العربية للقاء سلمان خلال كلمة أمير قطر

مصراوي Masrawy

القاهرة – (مصراوي)

غادر الرئيس عبد الفتاح قاعة القمة العربية رقم 28 بمنطقة البحر الميت بالأردن، بمجرد انتهاء كلمته، لملاقاة الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك .

وأظهرت صورة من قناة السعودية لحظة مغادرة السيسي للقمة، والتي تزامنت مع إلقاء أمير قطر تميم بن حمد آل ثان كلمته.

يذكر أن اللقاء بين السيسي وسلمان تم الترتيب له قبل القمة بوساطات عربية قادها العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ومسؤولون إماراتيون، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي تولى حقيبة الخارجية قبل سنوات، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع السعودية.

وكان دبلوماسيون مصريون وعرب قالوا في وقت سابق لمصراوي إن القمة العربية سوف تشهد مصالحة مصرية-سعودية بعد أشهر من التوتر والخلافات وصلت ذروتها مع تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا في أكتوبر الماضي.

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مصراوي Masrawy

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