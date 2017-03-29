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براءة معلمي بورسعيد من تحريض الطلبة على التظاهر

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براءة معلمي بورسعيد من تحريض الطلبة على التظاهر براءة معلمي بورسعيد من تحريض الطلبة على التظاهر

مصراوي Masrawy

براءة معلمي بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:
قضت محكمة استئناف بورسعيد، اليوم الأربعاء، ببراءة عدد من المعلمين بالمدارس الثانوية بالمحافظة، من التهم الموجهة لهم بالتظاهر، وتحريض الطلاب وإغلاق الطريق العام وتعطيل مصالح المواطنين.
تعود أحداث القضية رقم ٥٠٩٨ جنح الشرق لسنة 2016 إلى اتهام "محمود. س"، و"أسعد.م"، و"مصطفى. ش"، و"أمنية. ر"، و"عصام.ه"، و"رامي. ر"، و"ممدوح. أ"، بتحريض الطلاب وإغلاق الطريق، أثناء احتجاجات أمور وطلاب المرحلة الثانوية على قرار محافظ بورسعيد بغلق مراكز الدروس الخصوصية، وبالإحالة إلى المحكمة صدرت ضدهم عقوبة السجن سنتين وغرامة 50 ألف جنيه، قبل تبرئتهم في الاستئناف.
وشهدت محافظة بورسعيد خلال شهر أغسطس الماضي، عدة مظاهرات طلابية غاضبة أمام ديوان عام المحافظة بشارع 23 يوليو، لرفض قرار المحافظ اللواء عادل الغضبان بغلق مراكز الدروس الخصوصية.

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