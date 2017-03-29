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العثور على جثة متحللة وسط الزراعات في الأقصر

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العثور على جثة متحللة وسط الزراعات في الأقصر العثور على جثة متحللة وسط الزراعات في الأقصر

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العثور على جثة متحللة

الأقصر - محمد محروس:
تكثف الأجهزة الأمنية بمركز إسنا جنوب الأقصر جهودها، لكشف غموض العثور على جثة متحللة لشخص مجهول الهوية، وسط الزراعات بالقرب من نهر النيل بقرية العضايمة.
تلقى اللواء عصام الحملي، مدير أمن الأقصر، إخطارا من المقدم محمد الطيب رئيس فرع البحث جنائي بإسنا وأرمنت، بورود معلومات عن وجود جثة وسط الحشائش على نهر النيل بقرية العضايمة.
وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا برئاسة محمد سليمان، رئيس المركز، وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة قاده الرائد أحمد العيوطي رئيس مباحث مركز إسنا.
حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى إسنا المركزي.

 

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