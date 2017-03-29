بالصور.. محافظ الفيوم يفتتح أعمال تطوير المركز الحرفي الترفيهي بالسيليين

الفيوم – حسين فتحي:

افتتح الدكتور جمال سامي، محافظ الفيوم، اليوم، أعمال تطوير وتشغيل مركز الفيوم الحرفي الترفيهي بمنطقة عين السيليين، الذي يضم أعمالا ترفيهية وورش فنية وحرفية وتمثيلية وألعاب رياضية، ومعرضا للمشغولات اليدوية والخشبية، وقاعة للمؤتمرات والمناسبات، و24 غرفة للورش ومبيت للعارضين.

تفقد المحافظ معرض المشغولات اليدوية، وأكد على ضرورة تشغيله بصفة مستمرة، مع الاهتمام بجودة المنتج.

وأشار المحافظ إلى أن الفيوم تزخر بالعديد من المقومات السياحية والبيئية والأثرية التى تؤهلها لأن تكون في مصاف المحافظات المتقدمة، لافتاً إلى أن العمل بقطاع السياحة يتم على محورين، هما إعادة اكتشاف وتأهيل وتطوير المناطق السياحية، وتقديم كافة التيسيرات أمام المستثمرين، لإقامة مشروعاتهم على أرض الفيوم، للارتقاء بقطاع السياحة، باعتباره من القطاعات الحيوية التي توفر فرص عمل حقيقية، وتسهم في زيادة الدخل القومي.