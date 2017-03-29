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بالفيديو.. متهمو أحداث العدوة داخل القفص: الجيش والشعب إيد واحدة

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مصراوي Masrawy

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كتب- عمرو علي:

تصوير – علاء أحمد:

واصل المتهمون بقضية "أحداث العدوة"، المتهم فيها "بديع" الهتاف من داخل القفص، بانتظار بدء الجلسة اليوم، والمخصصة لسماع المرافعات؛ حيث علا صوت هتافهم "بالطول والعرض هنجيب الإخوان الأرض"، و "الجيش والشعب إيد واحدة".

وكان المتهمون، قد بدأوا الهتاف منذ لحظة إيداعهم القفص "يسقط يسقط حكم المٌرشد"، "تحيا .. تحيا مصر"، فضلاً عن هتافهم "لا إخواني و لا ‘إرهابي احنا ولادكم طلعونا"، و"عرفناكم يا خاينين يا اللي بتاجروا باسم الدين "، و"انت فين ياريسنا احنا ولادك وانت حارسنا".

وتعود أحداث القضية إلى أغسطس 2013، عندما شهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب تم خلالها حرق وسرقة مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة، واقتحام إدارة زراعية ووحدة بيطرية وسجل مدني، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المؤيدين للرئيس الأسبق محمد مرسي.

ونسبت النيابة للمتهمين تهم "التحريض على العنف واقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة".

كانت محكمة جنايات المنيا قضت -في يونيو 2014، بإعدام 183 متهما، من بينهم بديع، بعد إدانتهم في القضية.

لكن محكمة النقض قررت -في فبراير الماضي، قبول الطعن المقدم من بعض المتهمين في القضية ومن بينهم بديع، على الأحكام الصادرة ضدهم والتي تتراوح بين الإعدام والمؤبد، وإعادة محاكمتهم.

وبديع صادر ضده أحكام غير نهائية بالإعدام والسجن، وما زال يحاكم على ذمة قضايا أخرى.

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