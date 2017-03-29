الداخلية تعرض فيلماً تسجيلياً لمواجهة "الفكر المتطرف" (فيديو)

كتب ـ محمد الصاوي وفتحي عمر:

نظم قطاع العلاقات والاعلام بوزارة الداخلية الْيَوْمَ الأربعاء ندوة "مواجهة الفكر المتطرف" ناقشت آليات وطرق المواجهة والحل.

وقال اللواء طارق عطية مساعد أول وزير الداخلية مدير القطاع، إن صعود تحديات مواجهة التطرّف ليس خطراً إقليميا؛ فحسب بل أنه خطر يواجه البشرية كلها.

وأضاف عطية ان ذلك يفرض علينا إيجاد طرق والتوصل الى حلول وتوافق دولي حول تجفيف منابع الاٍرهاب مالياً وعددياً.

وعرض قطاع الاعلام والعلاقات فيلماً تسجيلياً عن خطورة الفكر المتطرف وأليات مواجهته.

حاضر في الندوة التي عقدت بمقر مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس الدكتور مصطفى الفقي، والفنان محمد صبحي، والكاتب الصحفي مصطفى بكري.