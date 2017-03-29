خبير: حق مصر في مياه النيل ضمن المواد الخلافية باتفاق «عنتيبي»

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قال هاني رسلان، خبير الشؤون الإفريقية ودول حوض النيل، إن اتفاقية عنتيبي هي الاتفاق الإطاري للمبادرة المشتركة لحوض النيل، وهي مبادرة بدأت عام 1999 وهدفها إيجاد آليات للتعاون بين دولل حوض النيل ككل، وإقامة مشروعات مشتركة تستفيد منها دول الحوض، وتدير المياه بأفضل كفاءة واستغلال ممكن.

وأشار رسلان، فى تصريحات له اليوم الأربعاء، إلى أن هناك تفاوضا ظل 10 سنوات بشأن الإطار القانوني ومهمته تدشين مفوضية تابعة له، وهي من تنظر لمشروعات المياه المشتركة، كما يحدد قواعد التعامل، وكان هناك اتفاق على أن كل مادة يتم الإتفاق عليها تغلق، وفي 2009 كشفت مصر على انه تم الاتفاقق على نحو 90% من المواد وظل الخلاف على 33 نقاط فقط متعلقة بمصر.

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وأضاف أن المواد الخلافية تتعلق بالحقوق التاريخية لمصر، ومبدأ الإخطار المسبق والذي هو ملزم لأي دولة أن تقيم مشروع أن تخطر مصر؛ لتدرس هذا المشروع لتوافق عليه أو لا، وأن أي تغيير في الإطار القانوني يكون بالتوافق أو الأغلبية المشروطة، موضحا أن دول المنابع تكتلت ورفضت المطالب المصرية، وفي نهاية المطاف عام 2010 تم توقيع الاتفاقية من تلك الدول منفردة، وظلت مصر والسودان والكونغو خارج الاتفاقية، ما ولد الانقسام الذي يعيق المبادرة المشتركة.

وأوضح رسلان أن مصر بعد 7 سنوات وبعد أزمة سد النهضة والأوضاع الإقليمية رأت مصر أنه من الصواب العودة إلى عائلة حوض النيل وإنهاء الإنقسام.