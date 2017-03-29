لجنة المسابقات تعلن غرامات المصري والمقاصة

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قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة عامر حسين، تغريم نادي المقاصة 20 ألف جنيه عن مباراته أمام المصري البورسعيدي بواقع 10 آلاف جنيه للتأخير بين الشوطينن، و10 آلاف جنيه على الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال بدعوى السلوك غير الرياضي.

وعاقبت اللجنة، المصري البورسعيدي بغرامة 10 آلاف جنيه للسلوك غير الرياضي، من الجهاز الفني بقيادة حسام وإبراهيم حسن.

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الجدير بالذكر، أن التوأم حسن اشتبكا مع إيهاب جلال بالألفاظ خلال المباراة التي انتهت بفوز المقاصة 4-2 في الجولة الـ21 للدوري المصري.