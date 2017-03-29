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أحمد مرتضى: اليوم الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك

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أحمد مرتضى: اليوم الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك أحمد مرتضى: اليوم الإعلان عن المدير الفني الجديد للزمالك

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أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف على فريق الكرة، أن ناديه لم يغلق الباب أمام آلان جيريس المدير الفني للمنتخب المالي لتدريب القلعة البيضاء.

وقال أحمد مرتضي فى تصريحات إذاعية لبرنامج «الكرة فى ملعبك»، «أن الإعلان رسميًا عن المدير الفني الجديد سيكون الليلة على أقصى تقدير».

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وأضاف «الزمالك يفاضل بين العديد من المدربين من بينهم ايناسيو وجيريس، مؤكدًا أن جريس مازال على دائرة اهتمامات الزمالك».

وكان الزمالك، رصد 40 ألف دولار للتعاقد مع جيريس، قبل أن يقرر تخفيض الراتب الشهري لأي مدير فني جديد إلى 25 ألفا فقط.

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التحرير

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