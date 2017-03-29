أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

«كوبر» ينفعل من مهاجمة الإعلام لمستوى منتخب الفراعنة

Google+ Print
«كوبر» ينفعل من مهاجمة الإعلام لمستوى منتخب الفراعنة «كوبر» ينفعل من مهاجمة الإعلام لمستوى منتخب الفراعنة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشف مصدر بجهاز الأول لكرة القدم، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، غاضب بشكل كبير جدًا، بسبب الهجوم الذي يتعرّض له من جانب النقاد والمحللين بشكل مستمر.

وقال المصدر، لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، أن "كوبر" يتحدث مع الجهاز المعاون، ويؤكد لهم أنه يحقق نتائج حيدة ورغم ذلك يتم مهاجمته كأنه دمر منتخب ، رغم أنه عاد لأمم إفريقيا بعد غياب 3 نسخ متتالية واقترب من الوصول لكأس العالم 2018.

شاهد أيضا

أضاف المصدر: " كوبر أكد أكثر من مرّة أن اتحاد الكرة المصري تعاقد معه لتحسين صورة منتخب الفارعنة ومستواه ونتائجه، إلّا أنه يتم مهاجمته رغم نجاحه في تحقيق الأهداف المطلوبة".

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

لقاء خاص مع د. خالد حمودة - رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد قبل مباراة السوبر الإفريقي

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

«دعم مصر» يطالب بتحويل الإرهابيين لمحاكمات عسكرية

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب ... تبدع في بداية الحلقة بأغنية " يا حبيبتى يا مصر "

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017

موجز أخبار مصراوي 12/4/2017