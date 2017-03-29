«كوبر» ينفعل من مهاجمة الإعلام لمستوى منتخب الفراعنة

التحرير

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كشف مصدر بجهاز المنتخب الأول لكرة القدم، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، غاضب بشكل كبير جدًا، بسبب الهجوم الذي يتعرّض له من جانب النقاد والمحللين بشكل مستمر.

وقال المصدر، لـ"التحرير"، اليوم الأربعاء، أن "كوبر" يتحدث مع الجهاز المعاون، ويؤكد لهم أنه يحقق نتائج حيدة ورغم ذلك يتم مهاجمته كأنه دمر منتخب مصر، رغم أنه عاد لأمم إفريقيا بعد غياب 3 نسخ متتالية واقترب من الوصول لكأس العالم 2018.

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أضاف المصدر: " كوبر أكد أكثر من مرّة أن اتحاد الكرة المصري تعاقد معه لتحسين صورة منتخب الفارعنة ومستواه ونتائجه، إلّا أنه يتم مهاجمته رغم نجاحه في تحقيق الأهداف المطلوبة".