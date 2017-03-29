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قائمة أجمل 100 امرأة في العالم تضم 3 عربيات إحداهن «مطربة مصرية»

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نشر حساب "Top Beauty World" الأمريكي على موقع "تويتر"، قائمته السنوية لأجمل 100 امرأة في العالم فى عام 2016.

وأوضح موقع "العربية" أن القائمة ضمت ثلاث نساء عربيات، هن المغربية "حنان الخضر" والتي جاءت في المرتبة الخامسة، والمغنية "سهيلة بن لشهب" من الجزائر وجاءت في المرتبة الـ33، والمغنية المصرية "هايدي موسى" وجاءت في المركز الـ38.

وضمت القائمة كذلك 5 نساء من أصل تركي، هن: "طوبا بويوكوستن" و"مريم أوزيرلي" و"هزال كايا" و"فهري إيفسن" و"سيريناي ساركايا"، وهو ما يعني أن القائمة الكاملة ضمت 8 نساء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشملت القائمة أيضًا عددًا من نجوم الفن الأجانب، من بينهم الممثلة الأمريكية "أنجلينا جولي"، وعارضة الأزياء الأمريكية "جيجي حديد"، والممثلة الأمريكية "إيما ستون".

المغنية المغربية حنان الخضر

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المغنية الجزائرية "سهيلة بن لشهب"

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