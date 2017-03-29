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ريال مدريد يدرس الخيارات القانونية بعد تصريحات بيكيه

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ريال مدريد يدرس الخيارات القانونية بعد تصريحات بيكيه ريال مدريد يدرس الخيارات القانونية بعد تصريحات بيكيه

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أشارت صحيفة "ماركا" الإسبانية إلى اتجاه القسم القانوني في ريال مدريد لدراسة تصريحات جيرارد بيكيه الأخيرة حفاظا على سمعة النادي، حيث أوضح مدافع برشلونة أن فلورنتينو بيريز رئيس الفريق الملكي يستخدم قوته لخدمة الفريق العاصمي بطرق مثيرة للشكوك.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن القسم القانوني في ريال مدريد ينظر في تصريحات بيكيه، ويدرس خياري عدم الإهتمام بها أو رفع دعو قضائية، في ظل تخطيه الخطوط الحمراء وافتقاده للإحترام تجاه مؤسسة الفريق المنافس.

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وأشار بيكيه في تصريحات عقب انتصار إسبانيا على فرنسا وديا أمس الثلاثاء بثنائية نظيفة، اندهاشه الشديد من هجوم ريال مدريد المتواصل على ليونيل ميسي ونيمار وعدم فعل الأمر نفسه مع كريستيانو رونالدو.

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