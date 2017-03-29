كوينتراو: مستواي لا يسمح باللعب ضمن ريال مدريد

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كشف الدولي البرتغالي فابيو كوينتراو، الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد الإسباني، أنه لم يعد في المستوى الذي يسمح لي باللعب ضمن صفوف الملكي - حسبما أفاد في تصريحاته اليوم الأربعاء، لصحيفة "ماركا" الإسبانية.

وقال البرتغالي صاحب الـ 29 عامًا: "لم أعد في المستوى الذي يسمح لي باللعب لريال مدريد، أريد استعادة أفضل مستوياتي، الموسم المقبل، لدي عقد مع الفريق حتى 2019، إن قرروا استمراري سيكون ذلك جيد وإن لم يفعلوا سأختار طريقي".

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أضاف الظهير الأيسر لفريق ريال مدريد: "لم يكن هذا الموسم سهلًا.. لقد عانيت من الإصابات، ومحاولة استعادة لياقتي البدنية، ربما العودة إلى البرتغال، ستساعدني على استعادة مستواي السابق، يجب علينا الاعتراف بأوجه القصور لدينا، النادي يتطلب مستوى معين في اللعب، لا أستطيع أن أكون فيه".

تابع فابيو كوينتراو: "أتمنى أن ألعب الثلاثة، أو السنوات الأربع المقبلة على أعلى مستوى، وأعرف أن أقدر على فعل ذلك".