الري تواصل إزالة التعديات على نهر النيل

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا بشأن جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح عبد العاطي في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزارة ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل قامت منذ بدء حملة الإزالات الحالية على نهر النيل في 7 مارس الحالي، بإزالة 3977 حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وحوش ومزارع دواجن وفيلات، ليصل إجمالي عدد الإزالات للتعديات على النيل إلى 24 ألفا و68 ألف حالة إزالة للتعديات على شبكات الري والمصارف الزراعية وأراضي منافع الري بمختلف المحافظات.

من جانبه، قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن كل الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة الأمنية بالمحافظات ليصبح إجمالي ما تمت إزالته منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، والتي تم تدشينها في 5 يناير من العام قبل الماضي، 24105 حالة تعدٍ على نهر النيل، موضحًا أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ السبت 11 /3 /2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 1849 إزالة بالوجهين القبلي والبحري.