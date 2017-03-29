أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

الري تواصل إزالة التعديات على نهر النيل

Google+ Print
الري تواصل إزالة التعديات على نهر النيل الري تواصل إزالة التعديات على نهر النيل

مصراوي Masrawy

إزالة التعديات على نهر النيل

كتب - أحمد مسعد:

تلقى الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا مفصلًا بشأن جهود الوزارة في مجال مواجهة التعديات على نهر النيل وشبكة الترع والمصارف بمختلف محافظات الجمهورية.

وأوضح عبد العاطي في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزارة ممثلة في قطاع تطوير وحماية نهر النيل قامت منذ بدء حملة الإزالات الحالية على نهر النيل في 7 مارس الحالي، بإزالة 3977 حالة تعدٍ على نهر النيل متنوعة بين مبانٍ سكنية وأعمال ردم وحوش ومزارع دواجن وفيلات، ليصل إجمالي عدد الإزالات للتعديات على النيل إلى 24 ألفا و68 ألف حالة إزالة للتعديات على شبكات الري والمصارف الزراعية وأراضي منافع الري بمختلف المحافظات.

من جانبه، قال المهندس صلاح عز، رئيس قطاع تطوير وحماية نهر النيل، إن كل الإزالات يتم تنفيذها في ظل التواجد الأمني المكثف لشرطة البيئة والمسطحات المائية والأجهزة الأمنية بالمحافظات ليصبح إجمالي ما تمت إزالته منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ النيل، والتي تم تدشينها في 5 يناير من العام قبل الماضي، 24105 حالة تعدٍ على نهر النيل، موضحًا أن الوزارة ممثلة في قطاع الري وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات تقوم حالياً بتنفيذ حزمة من حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، والتي بدأت فعالياتها منذ السبت 11 /3 /2017، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ 1849 إزالة بالوجهين القبلي والبحري.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

مدير أمن الأسكندرية يتلقي عزاء شهداء الشرطة بمسجد القائد إبراهيم

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

روسيا تستخدم الفيتو في مجلس الأمن ضد مشروع قرار خاص بسوريا

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية

غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية