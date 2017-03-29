مدير أمن قنا: خطف الأطفال "شائعات" لزعزعة الاستقرار

قنا- أبو المعارف الحفناوي:

قال اللواء صلاح الدين حسان، مدير أمن قنا، اليوم الأربعاء، إن المحافظة لم تشهد أي بلاغات خطف للأطفال في الفترة من أول يناير وحتى اليوم، مشيرا إلى تسجيل ١٩ حالة تغيب للأطفال في جميع المراكز، عاد منهم ١٥ حتى الآن، وهناك ٤ مازالوا متغيبين منهم اثنان بنجع حمادي ومثليهما بمركز قنا.

جاء ذلك خلال اجتماع مدير الأمن مع مع صحفيين وإعلاميين قنا، وعدد من القيادات الأمنية، اليوم الأربعاء، بديوان عام مديرية الأمن، للرد على أنباء انتشار خطف الأطفال في المحافظة، خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في حالة من الرعب بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأضاف مدير الأمن: "جميع الحالات المسجلة تغيب، كانت بسبب علاقات عاطفية وتفكك أسري، أدى إلى خروج المتغيبين عن منازلهم والهروب عاد منهم كثيرون، إلا أن هناك مروجي للشائعات يحاولون زعزعة الأمن والاستقرار، بالإكثار من تداول أخبار الخطف".

من جتهت، أشار اللواء محمد هندي، مدير مباحث مديرية أمن قنا، إلى أن التحريات بواقعة "النساء الخمسة" التي أثارها البعض بتكوينهن تشكيلا عصابيا لخطف الأطفال، أثبتت أنهن ليس لهن أي علاقة بخطف الأطفال، وأن الطفلين بحوزتهن هما أحفاد لاثنين منهن، وتم صرفهن من النيابة العامة.