بعد آلاف السنين العثور على طرد فرعوني..تعرف على محتوياته

كتبت- نيرمين الجلاد

استطاع عاملون في الآثار العثور علي كفن يعود الي مومياء مصرية يبلغ من العمر أكثر من 2000 عام ،حيث يعتقدون انه صنع في العام التاسع قبل الميلاد،ومكث في مخزن بالمتحف الوطني في اسكتلندا لنحو 80 عاما، ما دفع مسؤولون إلى وصف الاكتشاف بـ"الحلم"

وعثر عليه في طرد ورقي بني اللون بينما كانوا يعاينون مجموعات أثرية مصرية قديمة في المتحف الوطني الاسكتلندي، وفقا ما ذكره موقع " سكاي نيوز".

وكشف النقش الهيروغليفي الموجود على الكفن أنه يعود لابن مجهول للمسؤول الرفيع المستوى في عهد الروماني "مونتويف" وزوجته "تانوات"، وأشارت مارجريت ميتلاند، المسؤولة عن مجموعات البحر الأبيض المتوسط القديمة في المتحف، إن "هذا الاكتشاف يعتبر مهماً للغاية، وهو بالنسبة لنا يشكل حلما ،حيث يعتبر حدث نادرا وجوده بحاله جيدة رغم تسرب الرطوبة اليه ".

وسيتم عرض القطعة للجمهور في معرض يحمل اسم "القبر.. الدفن المصري القديم"، الذي سيقام في أدنبره في 31 مارس الجاري، ،حيث يعتبر دليل علي الفن الروماني الذي شهدته مصر القديمة

ودأبت العادة في مصر القديمة على لف الكفن حول جسم الميت بعد تحنيطه، قبل وضعه في النعش. وفي العصر الروماني، أصبحت الأكفان لها أهمية بالغه واستخدام التوابيت أكثرا ندرة.