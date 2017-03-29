المشدد 10 سنوات لموظف بوزارة الصحة وتغريمه 4 مليون جنيه لتلقيه رشوة

كتب -صابر المحلاوي:

قضّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، بالسجن المشدد 10 سنوات، على المتهم "عاطف م"، مراجع حسابات بوزارة الصحة، وتغريمه4 ملايين و406 آلاف و711 جنيها، وعزله من منصبه، بعد إدانته بتلقي رشوة والإضرار بأموال جهة عمله.

كما قضّت أيضا، بمعاقبة "ماهر س" و"هشام م"، المتهمان الثاني والثالث، مسؤولين بشركة للمستلزمات الطبية، بالسجن 10 سنوات، مع مصادرة المحررات المزورة المضبوطة وإلزامهم بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري وعضوية المستشارين ناصر بربري وأسامة محمد علي، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسح فل وهاني حمودة.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين، قيام الأول، بصفته موظفًا عموميًا، مراجع حسابات بإدارة حسابات وزارة الصحة و السكان، بتسهيل الاستيلاء لغيره على أموال جهة عمله، بأن سهل للمتهمين الثاني و الثالث صاحبي شركة مستلزمات طبية، الاستيلاء على مبلغ أربعة ملايين و أربعمائة و ستة الاف و سبعمائة و أحد عشر جنيهًا ، بأن تلاعب في إصدار استمارتي صرف يختص بإصدارهما لعملاء جهة عمله ، بجعلها بقيمة تزيد على قيمته الحقيقية، وبأحقية صرفها للشركة المملوكة للمتهمين الثاني و الثالث بغير حق .