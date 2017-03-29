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بالصور- أول لقاء بين السيسي وسلمان منذ شهور

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مصراوي Masrawy

قمة مصرية سعودية على هامش قمة الأردن (1)قمة مصرية سعودية على هامش قمة الأردن (1)

قمة مصرية سعودية على هامش قمة الأردن (2)قمة مصرية سعودية على هامش قمة الأردن (2)

قمة مصرية سعودية على هامش قمة الأردن (3)قمة مصرية سعودية على هامش قمة الأردن (3)

والملك سلمان (1)السيسي والملك سلمان (1)

السيسي والملك سلمان (2)السيسي والملك سلمان (2)

السيسي والملك سلمان (3)السيسي والملك سلمان (3)

السيسي والملك سلمان (4)السيسي والملك سلمان (4)

القاهرة (مصراوي)
عقد عاهل ، الملك سلمان بن عبد العزيز، لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية.

ونقل موقع 24 الإماراتي عن شهود عيان قولهم إن الملك سلمان شوهد وهو يسير مع الرئيس السيسي باتجاه إحدى القاعات بعد أن ألقى الرئيس المصري كلمته في الجلسة الافتتاحية وخلال إلقاء أمير قطر كلمته.

ونشر موقع هلا الإماراتي صورة للزعيمين وهما يتوجهان لقاعة الاجتماع، فيما نشر موقع العربية صورة للسيسي وسلمان خلال اللقاء.

يأتي لقاء السيسي وسلمان بعد أشهر من جهود الوساطة قادها العاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ومسؤولون إماراتيون، فضلا عن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الذي تولى حقيبة الخارجية قبل سنوات، الذي يحتفظ بعلاقات وثيقة مع السعودية.

وكان دبلوماسيون مصريون وعرب قالوا في وقت سابق لمصراوي إن القمة العربية سوف تشهد مصالحة مصرية-سعودية بعد أشهر من التوتر والخلافات وصلت ذروتها مع تصويت القاهرة لصالح مشروع قرار روسي بشأن سوريا في أكتوبر الماضي.

افتتح العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أولى جلسات القمة العربية السنوية بكلمة أكد فيها أن السلام في الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقه بدون إنشاء دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين، وهو أكد عليه أيضا قادة وزعماء الدول العربية في كلماتهم في الجلسة الافتتاحية.

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