أبو مازن يطالب بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور والاعتراف بفلسطين

القاهرة (مصراوي)

طالب الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن" بريطانيا بالاعتذار عن وعد بلفور الذي أسس لدولة إسرائيل. وقال عباس إن على المملكة التوقف عن الاحتفالات بذكرى هذا الوعد والاعتراف بدولة فلسطين.

وأضاف عباس في كلمته في القمة العربية المنعقدة في البحر الميت في الأردن الأربعاء، أن هذا وعد من لا يملك لمن لا يستحق.

ووعد بلفور هو الاسم المتعارف عليه لرسالة أرسلها وزير خارجية بريطانيا آرثر جيمس بلفور في 2 نوفمبر 1917 إلى أحد زعماء الحركة الصهيونية آنذاك، ليونيل وولتر دي روتشيلد، يشير فيها إلى موافقة بريطانيا على إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين.

وجاء بالرسالة "إن حكومة صاحب الجلالة تنظر بعين العطف إلى تأسيس وطن قومي للشعب اليهودي في فلسطين، وستبذل غاية جهدها لتسهيل تحقيق هذه الغاية، على أن يفهم جليا أنه لن يؤتى بعمل من شأنه أن ينتقص من الحقوق المدنية والدينية التي تتمتع بها الطوائف غير اليهودية المقيمة الآن في فلسطين ولا الحقوق أو الوضع السياسي الذي يتمتع به اليهود في البلدان الأخرى".