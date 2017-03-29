محافظ الأقصر يبحث تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل

عقد محمد بدر، محافظ الأقصر، اجتماعًا موسعًا، اليوم الأربعاء، مع مسئولي "التربية والتعليم"، لبحث تطوير التعليم الفني وربطه بسوق العمل، وذلك بحضورممثلين لمشروع "إمكان"، التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو".

حضر الاجتماعَ مسئولو إدارات التعليم الفني بالإدارات التعليمية "الصناعي والزراعي والفندقي والتجاري"، وأعضاء وحدة تيسير الانتقال لسوق العمل بالمديرية، ومديرو ومسئولو ريادة الأعمال بالمدارس الفنية.

تناول الاجتماع سبل النهوض بمنظومة التعليم الفني في المحافظة، ومناقشة مقترحات تحويل مدارس التعليم الفني، خاصة "الصناعي والزراعي"، لمدارس منتِجة لتضمن دخلاً إضافيًا للمعلّمين والطلاب، وإكسابهم مهارات عملية حقيقية داخل مدرستهم، ما يوفّر الحصول على فرصة العمل المناسبة.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بوضع خطة عمل لتدريب طلاب التعليم الفندقي داخل الفنادق العائمة والثابتة بالمحافظة، وفنادق البحر الأحمر، خلال إجازة الصيف، لإكسابهم مهارات عملية حقيقية، تؤهلهم لنيل شهادات خبرة للحصول على فرصة عمل.