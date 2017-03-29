بالصور.. مواطنون بكفر الشيخ: التسعيرة الجبرية الحل لمكافحة غلاء الأسعار

كفر الشيخ - إسلام عمار:

"عودة التسعيرة الجبرية الحل للقضاء على غلاء الأسعار".. بتلك الكلمات، طالب عدد من المواطنين في محافظة كفر الشيخ، بعودة التسعيرة الجبرية، على جميع السلع التي يستخدمونها، سواء كانت غذائية، أو غيرها، كبداية لمكافحة غلاء الأسعار، من قبل مافيا الاحتكار، والمتلاعبين بالأسعار.

إبراهيم عبد العظيم النجار، صاحب مطعم، قال لـ"مصراوي" إن الحكومة لها دور أساسي في الأمر، من خلال دراسة الملف، وإلزام كل شركة، أو منشأة صناعية، تنتج أي سلع يستخدمها المواطنون، بتدوين سعر السلعة عليها، لافتا إلى طرح متاجر لسلع بأسعار معينة، ومتاجر أخرى تبيع نفس السلع بأسعار مختلفة.

ويضيف مجدي عثمان، تاجر، أن وزارة التموين، خلال الفترة الماضية، ضربت مثلا شبيها في التسعيرة الجبرية، بتدوين سعر كيلو السكر بمبلغ 10 جنيهات، على الكيس، مشددا على أن السكر أصبح متوفرا منذ تطبيق التسعيرة، واختفت الطوابير، والزحام أمام الجمعيات الاستهلاكية.

وأشار خميس شاكر، إلى أن تفعيل دور الرقابة على جميع السلع ضروري، للحد من غلاء الأسعار، وذلك من خلال صدور قرار حكومي، بوضع تسعيرة كل سلعة دون استثناء، وتوزيعها على الأجهزة الرقابية، أو الجهات المعنية، وإلزام المصنّعين والمنتجين، بتدوين أسعار السلع على منتجاتها.

وتابع لـ"مصراوي": "حال صدور هذا القرار، يجب إضافة بند مهم جدا، بتوقيع أقصى الغرامات المالية على المخالفين للأسعار، وكذلك توقيع أقصى عقوبة عليه، حتى لو وصل الأمر إلى حد غلق المنشأة، فمن يتلاعب بقوت الناس يجب تطبيق الإعدام عليه وليس عقوبة عادية".