أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مواطنون بكفر الشيخ: التسعيرة الجبرية الحل لمكافحة غلاء الأسعار

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مواطنون بكفر الشيخ (1)مواطنون بكفر الشيخ (1)

مواطنون بكفر الشيخ (2)مواطنون بكفر الشيخ (2)

مواطنون بكفر الشيخ (3)مواطنون بكفر الشيخ (3)

مواطنون بكفر الشيخ (4)مواطنون بكفر الشيخ (4)

مواطنون بكفر الشيخ (5)مواطنون بكفر الشيخ (5)

مواطنون بكفر الشيخ (6)مواطنون بكفر الشيخ (6)

مواطنون بكفر الشيخمواطنون بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

"عودة التسعيرة الجبرية الحل للقضاء على غلاء الأسعار".. بتلك الكلمات، طالب عدد من المواطنين في محافظة كفر الشيخ، بعودة التسعيرة الجبرية، على جميع السلع التي يستخدمونها، سواء كانت غذائية، أو غيرها، كبداية لمكافحة غلاء الأسعار، من قبل مافيا الاحتكار، والمتلاعبين بالأسعار.

إبراهيم عبد العظيم النجار، صاحب مطعم، قال لـ"مصراوي" إن لها دور أساسي في الأمر، من خلال دراسة الملف، وإلزام كل شركة، أو منشأة صناعية، تنتج أي سلع يستخدمها المواطنون، بتدوين سعر السلعة عليها، لافتا إلى طرح متاجر لسلع بأسعار معينة، ومتاجر أخرى تبيع نفس السلع بأسعار مختلفة.

ويضيف مجدي عثمان، تاجر، أن وزارة ، خلال الفترة الماضية، ضربت مثلا شبيها في التسعيرة الجبرية، بتدوين سعر كيلو السكر بمبلغ 10 جنيهات، على الكيس، مشددا على أن السكر أصبح متوفرا منذ تطبيق التسعيرة، واختفت الطوابير، والزحام أمام الجمعيات الاستهلاكية.

وأشار خميس شاكر، إلى أن تفعيل دور الرقابة على جميع السلع ضروري، للحد من غلاء الأسعار، وذلك من خلال صدور قرار حكومي، بوضع تسعيرة كل سلعة دون استثناء، وتوزيعها على الأجهزة الرقابية، أو الجهات المعنية، وإلزام المصنّعين والمنتجين، بتدوين السلع على منتجاتها.

وتابع لـ"مصراوي": "حال صدور هذا القرار، يجب إضافة بند مهم جدا، بتوقيع أقصى الغرامات المالية على المخالفين للأسعار، وكذلك توقيع أقصى عقوبة عليه، حتى لو وصل الأمر إلى حد غلق المنشأة، فمن يتلاعب بقوت الناس يجب تطبيق الإعدام عليه وليس عقوبة عادية".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

تعرف على بطاقات التموين التي سيتم ايقافها أول يوليو القادم

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

«دفاع البرلمان» تطالب الحكومة بتقديم تشريعات لإتمام «التأشيرة الإلكترونية»

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

الحكومة : إيقاف العمل بالبطاقات التموينية غير الصحيحة وعلى المواطنين سرعة إجراء الآتي

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار