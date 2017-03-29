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درويش: استقطاب صناعات ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

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درويش: استقطاب صناعات ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس درويش: استقطاب صناعات ألمانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

مصراوي Masrawy

أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية ل

الإسماعيلية - إنجي هيبة:
قال الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الاربعاء: "إن المنطقة تتفاوض مع شركات ألمانية على استقطاب الصناعات المستقبلية، مثل صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، كما سيجرى إنشاء بنية تحتية ذكية شرق بورسعيد تماثل ما يحدث في أفلام الخيال العلمي، لافتًا إلى أن المنطقة تسعى لتواكب التطورات المستقبلية في مجال اللوجستيات وقطاع النقل البحري وتطوير الموانئ".

وأضاف درويش، أن المنطقة قامت بالترويج للاستثمارات على مرحلتين، الأولى للتعريف بالمنطقة الاقتصادية من خلال 23 تجمع أعمال، والاجتماع مع شركات من أكثر من 29 دولة تستهدف الصناعات الثقيلة والمطورين الصناعيين، ونجحت المنطقة في توقيع عقود 27 مليون متر خلال الـ 15 أشهر الأولى من بداية نشاط المنطقة، أما المرحلة الثانية فجارٍ العمل بها الآن من خلال التركيز على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار رئيس الهيئة إلى الاجتماع مع "مورجان ستانلي"، أكبر بنك استثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض منظمات التمويل الدولية، التي تسعى للتعرف على الفرص الاستثمارية بالمنطقة لدراسة تمويل هذه المشروعات.

جاء ذلك خلال كلمته لطلاب جامعة قناة السويس، والتي ألقى خلالها عرضًا عن المنطقة الاقتصادية وأهمية مشروعاتها وعائداتها على الدخل القومي.

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