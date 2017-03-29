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إصلاح كسر بخط مياه قرية "ريحانة" ينقذ المنازل من الانهيار

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مصراوي Masrawy

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إصلاح كسر بخط مياه (3)إصلاح كسر بخط مياه (3)

إصلاح كسر بخط مياه (4)إصلاح كسر بخط مياه (4)

المنيا ــ ريمون الراوي:
أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوقرقاص بالمنيا، الانتهاء من إصلاح وصيانة الكسر الموجود بخط مياه تحت سطح الأرض، بطول 200 متر تحت عدد من المنازل الكائنة بقرية ريحانة، التابعة للمجلس القروي بني موسى، حفاظا على حياة المواطنين.
وقال سيد النخيلي، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، إنه تم قطع المياه عن هذه المنطقة بالتنسيق مع مركز الصيانة ببني موسى، لإجراء عملية الحفر واكتشاف سبب ظهور المياه بالأدوار الأرضية بهذه المنازل، حيث تبين وجود كسر بخط مياه تحت سطح الأرض، وعليه تم سحب المياه من المنازل بسيارات الكسح التابعة لشركة مياه الشرب، وأخرى تابعة للوحدة المحلية، وتوفير سيارة مياه نظيفة بمنطقة العمل صالحة للشرب، بمعرفة شركة المياه والوحدة المحلية.
من جانبهم، أعرب الأهالي عن خالص شكرهم للجهود المبذولة من قبل الوحدة المحلية وشركة المياه ورئيس قرية بني موسى، لتلافي هذه المشكلة التي كانت تؤرقهم وتهدد حياتهم.
وفي سياق متصل، طرحت الوحدة المحلية 1.5 طن من المواد الغذائية مقدمة من القوات المسلحة بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال منافذ الوحدة المحلية، في إطار التخفيف عن كاهل المواطنين والحد من غلاء الأسعار.

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