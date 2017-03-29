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محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح من المزارعين

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (1)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (1)

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (2)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (2)

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (3)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (3)

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (4)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (4)

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (5)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (5)

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (6)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (6)

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (7)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (7)

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (8)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (8)

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمحمحافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح

محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (10)محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا لوضع ترتيبات استلام محصول القمح (10)

سوهاج – عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، إنهاء ترتيبات استلام الأقماح من المزارعين بالصوامع والشون في 15 إبريل القادم، وأضاف أن المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز المحافظة هذا العام 197 ألف و500 فدان، وكمية المستهدف توريده أكثر من 140 ألف طن، منوهًا بأنه جرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالديوان العام وغُرف فرعية بالمراكز والوحدات المحلية، لمتابعة عمليات التوريد على أرض الواقع لمراقبة تلك العمليات ومواجهة أي معوقات.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للقمح برئاسة المحافظ، وحضور كل من: اللواء مصطفى مقبل، مدير أمن سوهاج، واللواء أيمن زكريا، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، واللواء عصام العلقامي، سكرتير عام المحافظة، ووكلاء الوزارات المعنية، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن .

وقرر المحافظ، تشكيل لجنة لإجراء المعاينة على الطبيعة والوقوف على صلاحية الشون والصوامع وأماكن تخزين القمح، والتأكد من تطويرها ورفع كفاءتها وصلاحيتها للتخزين.

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