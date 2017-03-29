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بالصور - تفاصيل سقوط 3 عربات بمترو الأنفاق خلال إجراء الصيانة

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مصراوي Masrawy

سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (1)سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (1)

سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (2)سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (2)

سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (3)سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (3)

سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (4)سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (4)

سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (5)سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (5)

سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (6)سقوط عربات المترو اثناء الصيانة (6)

كتب - عبدالله قدري:

خرج أحد قطارات مترو الأنفاق من على القبضان، اليوم الأربعاء، داخل ورشة طره البلد، في الخط الأول لمترو الأنفاق ( المرج - حلوان).

وحصل مصراوي على صور خاصة للحادث والتي توضح سقوط بواجي "محركات" القطار على قضبان المترو، وهو ما أدى إلى إحداث شرخ في "الفلنكات الخشب"، وإحداث تلفيات في أرضية السكة.

وقال مصدر من داخل الورشة، إن عملية خروج القطار عن القضبان تمت أثناء تحرك القطار من على سكة المخرطة لعمل الصيانة الدورية له، ما أدى إلى سقوط آخر 3 عربات من القطار، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على رفع العربات من على قضبان السكة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الحادث لم يسفر عن إصابات أو وفيات.

وأشار المصدر إلى أن حركة قطارات الخط الأول لم تتأثر بسبب الحادث، وتعمل بشكل طبيعي.

من جهته، قال الدكتور هشام عرفات وزير النقل، إن الوزارة في حاجة إلى تطوير الخط الأول لمترو الأنفاق (المرج – حلوان)، مؤكدًا أنه سيتم اقتراض مليار يورو من وكالة التنمية الفرسية وبنك الإعمار الأوروبي.

وأكد في تصريحات له، أن هذا القرض سيكون جزءًا منه بالجنيه المصري، يتم تسديده على عامين، وجزء آخر بالعملة الأجنبية، لا يقل عن مليار يورو.

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مصراوي Masrawy

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