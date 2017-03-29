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"بازارات الغردقة": قطع التيار الكهربائي لم يؤثر على الفنادق

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"بازارات الغردقة": قطع التيار الكهربائي لم يؤثر على الفنادق "بازارات الغردقة": قطع التيار الكهربائي لم يؤثر على الفنادق

مصراوي Masrawy

البازارات السياحية

كتب- مصطفى المنشاوي:

قال عصام علي، المتحدث باسم رابطة أصحاب البازارات السياحية بالغردقة، إن فنادق الغردقة ومنتجع سهل حشيش و"سينزو موللم" لم تشهد ضررًا خلال فترة فصل التيار الكهربائي لإجراء صيانة المحولات.

وأضاف علي في تصريح خاص لـ"مصراوي"، اليوم الأربعاء، أن نسبة 99% من فنادق الغردقة يوجد بها محول كهربائي خاص، يعمل في حالة فصل التيار الكهربائي، وبذلك لم يشعر أحد بالفنادق بانقطاع خلال فترة التي أعلنت عنها شركة الكهرباء.

ولفت المتحدث باسم رابطة أصحاب البازارات السياحية بالغردقة، إلى أن معظمها الفنادق تعاني من انخفاض في حركة السياحة الوافدة، من سقوط الطائرة الروسية في 30 أكتوبر عام 2015.

وأعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، في وقت سابق، عن فصل التيار الكهربائي، اليوم الأربعاء، عن عدة مناطق جنوب الغردقة، بينها منتجع سهل حشيش وسينزو مول، وذلك لإجراء صيانة المحولات.

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مصراوي Masrawy

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