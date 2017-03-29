الحكومة توافق على الموازنة العامة.. وتستهدف معدل نمو 4.6%

كتب – محمد غايات:

قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن الحكومة وافقت علي الموازنة العامة لعام ٢٠١٧/٢٠١٨، وتستهدف معدل نمو ٤.٦٪‏ العام المقبل، وزيادة توجه الحكومة لجذب الاستثمارات.

وأضاف الجارحي في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أن دعم المواد البترولية سيصل إلى ٣٤٠ مليار جنيه، كما سيصل دعم برامج الحماية الاجتماعية إلى ٢٠٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة، و٢٤٠ مليار جنيه حجم مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة.

وأوضح وزير المالية أن تحرير سعر الصرف أثر بالفعل على حجم الدين، لافتا إلى أن حجم الدين هذا العام يتخطى 3.5 تريليون جنيه بما يوازي ١٠٤٪‏ بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.