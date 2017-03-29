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التعليم تقيم مهرجان ختام مسابقات أنشطة مكافحة الإدمان

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التعليم تقيم مهرجان ختام مسابقات أنشطة مكافحة الإدمان التعليم تقيم مهرجان ختام مسابقات أنشطة مكافحة الإدمان

مصراوي Masrawy

وزارة التربية والتعليم

كتبت-ياسمين محمد:

أقامت وزارة التربية والتعليم، مهرجان ختام مسابقات أنشطة مكافحة الإدمان للفوج الأول والتي أقيمت فى الفترة من 25 إلى 28 مارس الجاري، بمركز تدريب البساتين بمدينة القناطر الخيرية بمشاركة طلاب التعليم الصناعي بالمديريات على مستوى الجمهورية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.


يأتي هذا استمرارًا لتفعيل خطوات مكافحة الإدمان والتعاطى، والتي يتم تنفيذها بقطاع التعليم الفني بالشراكة مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

أشاد الحلواني بالجهد المبذول من فريق العمل، مؤكدًا على أهمية هذه النوعية من الأنشطة؛ في توعية الطلاب ضد هذا الخطر الذي يهدد شبابنا، مشيرًا إلى أن التعليم الفني رائدًا فى إقامة المسابقات، والأنشطة المختلفة.

ووجه الحلواني جميع المديريات التي لم تشارك في الفوج الأول، بسرعة المشاركة في الأفواج التالية.

وكرم الحلواني الطلاب الفائزين، ومنحهم جوائز قيمة، كما قام بتسليم جميع الطلاب المشاركين هدايا تشجيعًا لهم، وقد حصل على المراكز الأولى كل من: (محافظة المنوفية، والمنيا، والبحيرة، والقليوبية، وشمال سيناء).

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مصراوي Masrawy

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