7 مشاهير هاجموا «سما المصري» بسبب برنامجها الديني.. أحدهم: «على جثتنا»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك تسجيل سجل عبر الفيسبوك سجل عبر تويتر اضف تعليق سجل دخولك لتتمكن من إضافة تعليق

أثارت الفنانة سما المصري جدلًا واسعًا مؤخرًا بإعلانها تقديم برنامج ديني عن عقوق الوالدين في رمضان المقبل دون ذكر اسم القناة حتى الآن، مشيرة إلى أنه سيناقش عقوق الوالدين، وستستضيف فيه عددًا من شيوخ الأزهر، كما قالت في آخر تصريحاتها إن منتجي البرنامج أقنعوها بارتداء الحجاب فيه.

وقوبل برنامج سما الجديد، رغم عدم وجود أدلة مؤكدة عليه حتى الآن، بهجوم شديد في الأوساط الإعلامية والسياسية والفنية أيضًا، ويستعرض موقع "التحرير - لايف" مجموعة من المشاهير الذين هاجموا "المصري"..

1- وائل الإبراشي

سخر الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامجه "العاشرة مساء" عبر فضائية "دريم" من برنامج سما المصري الجديد في مداخلة هاتفية معها، قائلًا: "لما إنتي هتقدمي برنامج ديني المشايخ تقدم فوازير وبرامج المقالب".



2- إلهامي عجينة

حرب ضارية اندلعت بين النائب إلهامي عجينة وسما المصري عقب انتشار تصريحات صحفية نسبت إليه قال فيها عن برنامجها الديني: "لو بتفكر تعمل برنامج ديني يبقى الأول تقولنا أمارة، يعني تعلن اعتزالها الرقص وتتحشم وتلبس الحجاب، وبعدين نشوف الموضوع ده".

وردت عليه سما المصري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، قائلة: "مش ناقص غير بتاع تصريح كشف العذرية وإن مجلس الشعب منبطح وإن رجالة مصر مابيشتغلوش غير بالفياجرا يجيب سيرتي هو كمان.. اللي اسمه إلهامي عجينة، ياأخي اختشي على دمك ده أنت متحول على لجنة قيم في مجلس النواب عشان أم تصريحاتك اللي كلها إيحاءات جنسية".

وأضافت: "أنت نائب إيه بالظبط بقى؟؟ قبل ما أنا أحتشم في لبسي احتشم أنت في كلامك مع الشعب المصري، وبكرة لما تطلع من مجلس الشعب مطرود بعد التحقيق معاك قفاك يقمر عيش يبقى لينا كلام مع بعض يا عجينة".

الأمر لم يتوقف عند هذا الحد فقط؛ وإنما استضاف الإعلامي "وائل الإبراشي" في برنامجه "العاشرة مساء" النائب إلهامي عجينة، والذي نفى تلك التصريحات المنسوبة إليه في مداخلة هاتفية مع سما المصري، حيث قالت: "على فكرة هو قال في تصريحات قبل كده إنه معجب بيا ومستعد يعمل معايا برنامج"، فردّ "عجينة"، "أنا من معجبيها أوي"، وتابع: "هي كفنانة جميلة جدا وظريفة وحبوبة.. أنا مطلبتش أنها تحتشم ولا حاجة من الكلام ده"، وفاجأ الإبراشي الجميع بالرد: "اتنين ليمون هنا.. واضح أنك مدمن كليباتها".

3- حمدى الكنيسي

في تصريحات صحفية لأحد المواقع الفنية، علّق نقيب الإعلاميين "حمدى الكنيسي" على تقديم "سما المصري" لبرنامج ديني، قائلًا: "كيف لفنانة مثل سما المصري أن تقدم برنامجًا دينيًّا وهي تدور حولها كل هذه الانتقادات، وهذا الكم الكبير من الاستهجان الذي تقابله من الشعب حول أسلوبها وطريقتها المستفزة؟!".

شاهد أيضا إعلامية ترفض تقديم سما المصري برنامجا دينيا: إساءة للمواطنين ومحاولة للبيع تامر أمين: «لو سما المصري هتعمل برنامج ديني أشتغل طبال بقى» سما المصري تكشف تفاصيل «عقوق الوالدين»: «مش مقتنعة بس المنتج قال هيجيب مشاهدات»

4- تامر أمين

هجومًا عنيفًا شنه الإعلامي تامر "أمين" في برنامجه "الحياة اليوم" على الفنانة سما المصري بسبب برنامجها الجديد، قائلًا: "الشيخة سما عايزة تقدم برنامج ديني، لكن والله ما هينفع، وكرسي الإعلام له احترام وشرف وقدسية ومش أي حد يقعد عليه".

وتابع: "تقديم سما برنامج وديني إهانة للإعلام وللدين، وأنا لا أقبلها إطلاقًا، وأنا لا أتكلم عن أشخاص ولكن عن مبدأ، عشان كده صوتي اتنبح عن ضرورة وجود قانون للإعلام، فين رخصة سما المصري عشان تقدم برنامج؟ اشمعنى إحنا مهنتنا مستباحة".



5- نبيه الوحش

هاجم المحامي نبيه الوحش البرنامج الجديد لـ"سما المصري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "كلام جرايد" عبر قناة "العاصمة"، قائلًا: "البرنامج مش هيتقدم وعلى جثتنا"، وتابع: "ازاى واحدة سيئة السمعة تقدم برنامج ديني"، مشيرًا إلى أنها استبعدت من انتخابات مجلس النواب بسبب صدور حكم قضائي من محكمة القضاء الإداري بأنها "سيئة السمعة".



6- منة فاروق

في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح دريم" عبر فضائية "دريم"، قالت سما المصري عن برنامجها الجديد: "الأزمة الرئيسية إن القناة عايزاني أرتدي الحجاب، وأنا مش هالبس الحجاب لإني مش محجبة أصلًا، فمش هضحك على الناس، أنا مش هغطي شعري علشان قاعدة قدام شيخ"، فأحرجتها مقدمة البرنامج "منة فاروق"، قائلة: "يا سما إنتي في حاجات تانية كتير محتاجة تغطيها".

7- نهاوند سري

هاجمت الإعلامية "نهاوند سري" سما المصري في لقاء لها ببرنامج "كل يوم" مع الإعلامي "عمرو أديب"، قائلة: "من هي سما المصري لتقدم برنامجًا دينيًّا؟"، وأضافت: "سما المصري لها مطلق الحرية في أعمالها وأفعالها ولكن لا يجب عليها الاقتراب من الدين؛ لأنها إساءة للمواطنين، ومحاولة لبيع البرنامج".

