محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة

شهد المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، حفل تسليم 18 دراجة بخارية على ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القاهرة - والذي نظّمته المحافظة بمقر نقابة الأطباء "دار الحكمة"، بالتعاون مع نقابة أطباء مصر وجمعية عطاء مصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والاتحاد الإقليمي للجمعيات الأهلية.

قال عبدالحميد، إن مشاركة المجتمع المدني - ممثلًا في الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة، أمر بالغ الأهمية في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدًا أن محافظة القاهرة لا تتوانى في تقديم الدعم الكامل للجمعيات الجادة في جميع المجالات.

أشاد المحافظ، بالدور الاجتماعي في مصر - والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة، مطالبًا باستمرار مبادرة توفير الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة - والذي شهد خلال العامين الماضيين انتهاء قائمة الانتظار بالقاهرة لطالبي الحصول عليها.