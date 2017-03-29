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طوارئ بالتموين للتغلب على أزمة البطاقات التالفة والمفقودة

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طوارئ بالتموين للتغلب على أزمة البطاقات التالفة والمفقودة طوارئ بالتموين للتغلب على أزمة البطاقات التالفة والمفقودة

التحرير

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أعلنت وزارة و التجارة الداخلية، استكمال تحويل 302 ألف لأصحاب البطاقات الورقية وبدل التالف والفاقد بطاقة ورقية إلى كروت ذكية وتسليمها لمديريات التموين و التجارة الداخلية بالمحافظات، لتوزيعها على المستفيدين.

وأكد الدكتور علي مصيلحي زير التموين والتجارة الداخلية، على استمرار الوزارة بتلقي طلبات المديريات (أي بيانات متأخرة لاصحاب البطاقات الورقية، وذلك لتحويلها إلى كروت ذكية أولاً بأول)، على أن يتم تحويل كافة البطاقات الورقية على مستوي الجمهورية، منوهًا إلى ستمرار صرف الحصص لأصحاب هذه البطاقات لحين استخراج البطاقات الجديدة.

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وتم إصدار توجيهات مشددة للمديريات لسرعة التعامل وحل أي مشاكل للمستحقين للتيسير عليهم في صرف احتياجاتهم من السلع التموينية وحصص الخبز المدعم بجانب صرف نقاط الخبز الشهرية.

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التحرير

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