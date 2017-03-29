أبو مازن: نشكر الرئيس السيسي على جهودة في القضية الفلسطينية

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قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أبو مازن، إن الحكومة الإسرائيلية منذ عام 2009 ترفض أي حل للقضية الفلسطينية وتعمل على الاستيطان ومصادرة الأراضي.

وأضاف أبو مازن، خلال كلمته بالقمة العربية، أن إسرائيل تستولى على القدس وتغيير هويتها فهي لا تحترم التاريخ للمقدسات الإسلامية والمسيحية، فهي طالبت بيهودية الدولة، إلى متى سيستمر هذا الاحتلال لمقدساتنا؟".

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ووجه أبو مازن الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، رغم خروجه من القاعة، لمساندته للقضية الفلسطينية، مؤكدا أنهم يقدرون الدول العربية لدعمها المقدم للقدس، مطالبا بزيادة الموارد المالية لها.

وتابع: "نحذر إسرائيل من تحويل الصراع القائم من سياسي إلى ديني، فهذا سيكون له مخاطر على الأمة بأكملها، مؤكدا أنهم يعملون على تحقيق حرية الشعب الفلسطيني وذهبنا للأمم المتحدة التي تعترف بها 188 دولة ويرفرف علمها على مقر الأمم المتحدة".