«الاستثمار» توافق على إنشاء منطقة حرة عامة بسوهاج

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أعلن أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، موافقة وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، على مقترح الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بإنشاء منطقة حرة عامة بسوهاج، كمنارة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى صعيد مصر.

وأضاف عبد المنعم أن الهدف من إنشاء المنطقة الحرة، هو إقامة مشروعات تصديرية توفر فرص عمل لأبناء الصعيد عامة وسوهاج خاصة، مساهمة في الحد من مشكلة البطالة ونمو الصادرات الخارجية للبلاد.

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وأشاد المحافظ بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والقائمين عليهما، مشيرًا إلى أهمية إنشاء منطقة حرة عامة بمحافظة سوهاج في تنمية مواردها.