قطع المياه عن حلوان لأكثر من 16 ساعة

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أعلنت شركة مياة الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن المناطق التالية "وادي حوف، حدائق حلوان، تقسيم النصر للسيارات، عزبة زين، المصانع، مساكن الظباط والنقابات، المعصرة"، ابتداءً من الساعة 4 عصر يوم الجمعة المقبل، حتي الساعة 8 صباح يوم السبت، نظرًا لقيام الشركة بأعمال الربط بين خطي طرد المصانع وكورنيش النيل، بتغيير المحبس قطر1000ملي، لتغذية الإسكان الاجتماعي بمنطقة المرصد بحلوان.

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وطالبت الشركة، المواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.