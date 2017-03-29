لجنة السياسة النقدية بالمركزي تبحث أسعار الفائدة غدًا

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تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي، غدًا الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض.

وكانت لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها يوم 16 فبراير الماضى، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند 14.75% و15.75% على التوالى، وسعر الائتمان والخصم عند 15.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 15.75%.

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وتتكون لجنة السياسة النقدية التي تم تشكيلها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزي من سبعة أعضاء هم: محافظ البنك المركزي، ونائبي المحافظ، وأربعة أعضاء من مجلس الإدارة، ويتم اتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية بواسطة تلك اللجنة.

وقرر البنك المركزي يوم 3 نوفمبر 2016، تحرير سعر صرف الجنيه المصرى وأن يتم التسعير وفقًا لآليات العرض والطلب، وإطلاق الحرية للبنوك العاملة بالنقد الأجنبي من خلال آلية الإنتربنك الدولاري.