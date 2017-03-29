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ضبط مدرس وبحوزته 380 قطعة يُشتبه في أثريتها داخل شقته بالطالبية

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ضبط مدرس وبحوزته 380 قطعة يُشتبه في أثريتها داخل شقته بالطالبية ضبط مدرس وبحوزته 380 قطعة يُشتبه في أثريتها داخل شقته بالطالبية

مصراوي Masrawy

ضبط مدرس وبحوزته 380 قطعة يُشتبه في أثريتها

كتب - محمد شعبان:

ضبطت الإدارة العامة لمباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، 380 قطعة يُشتبه في أثريتها، خلال مُداهمة أمنية لشقة مدرس بالطالبية.

بدأت الواقعة بورود معلومات سرية للعقيد علاء فتحي، مفتش مباحث غرب الجيزة، بحيازة مُدرس يدعى "مدحت.ع"، 45 سنة، هارب من 4 قضايا متنوعة، وإحداهم قضية تبديد، لعدد كبير من القطع التي يُشتبه في أثريتها داخل شقته بمنطقة الطالبية.

وبمداهمة مسكن المتهم تم ضبط المتهم وعُثر داخل الشقة على 380 قطعة يُشتبه في أثريتها، وهى عبارة عن تماثيل وأشكال متنوعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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مصراوي Masrawy

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