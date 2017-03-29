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محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة

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مصراوي Masrawy

محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (1)محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (1)

محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقةمحافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة

محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (3)محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (3)

محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (4)محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (4)

محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (5)محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (5)

محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (6)محافظ القاهرة يسلم 18 دراجة بخارية لمتحدي الإعاقة (6)

كتبت- ندى الخولي:

شهد عاطف عبد الحميد، محافظ القاهرة، حفل تسليم 18 دراجة بخارية على ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء القاهرة والذي نظمته المحافظة بمقر نقابة الأطباء (دار الحكمة) بالتعاون مع نقابة أطباء وجمعية عطاء مصر ومديرية التضامن الاجتماعي بالقاهرة والاتحاد الإقليمي للجمعيات الاهلية.

وأكد المحافظ على أهمية مشاركة المجتمع المدني ممثلاً في الجمعيات الأهلية للأجهزة التنفيذية للمحافظة في استكمال مخططاتها التنموية والاجتماعية وتقديم الدعم اللازم للأسر المصرية البسيطة وذوي الاحتياجات الخاصة، وأن محافظة القاهرة لا تتوانى في تقديم الدعم الكامل للجمعيات الجادة في جميع المجالات والتي تعمل على الارتقاء بالمواطن وتحسين المستوى الاقتصادي وخاصة ذوي الاحتياجات الخاصة بتوفير متطلباتهم لتمكينهم من الاندماج في المجتمع بإتاحة فرص العمل لهم.

وأشاد المحافظ بالدور الاجتماعي في مصر والذي تلاحظ تناميه خلال الفترة الماضية بصفة عامة وبالقاهرة بصفة خاصة وطالب باستمرار مبادرة توفير الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة والذي شهد خلال العامين الماضيين انتهاء قائمة الانتظار بالقاهرة لطالبي الحصول عليها .

شهد الاحتفال، جيهان عبد الرحمن، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، ودكتور حسين خيري، نقيب أطباء مصر، وأحمد حسين رئيس جمعية عطاء مصر، وعز أحمد فرغل، رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالقاهرة، وفرج إبراهيم مدير مديرية التضامن الاجتماعي، الذي أكد أنه بالتنسيق مع عدد من الجمعيات الأهلية "الجمعية الشرعية بالمعادي وواحد من الناس وعطاء مصر التابعة لنقابة الأطباء وجمعية شباب القاهرة وبنك ناصر الاجتماعي تم توفير 18 دراجة بخارية تبلغ سعر الواحدة 11 ألف جنيه يقوم الطالب بتحمل 3 آلاف جنيه من قيمتها بعد اجراء البحث اللازم من قبل العاملين بالمديرية وتحديد استحقاقه مع تقديم التدريب للمستحق على قيادتها وتسهيل اجراءات ترخيص الموتوسيكل.

قامت اوركسترا النور والأمل والذي يعد فريداً من نوعه فى العالم حيث أنه مكون بالكامل من مكفوفي البصر من مختلف الأعمار السنية بإحياء الحفل بعزف قطع موسيقية كما قامت لجنة عطاء مصر باستعراض أنشطة اللجنة بالتبرع بالأجهزة اللازمة للمستشفيات العامة والمساهمة في توفير أطراف صناعية لذوي الحالات الخاصة ومساندة متحدي الإعاقة وتنظيم قوافل طبية للمحافظات والمساعدة في الأزمات التي تمر بالبلاد مع توزيع بطاطين الشتاء وخلافه.

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