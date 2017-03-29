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محافظ سوهاج يحيل المسئولين عن تأخير إنهاء مشروع الصرف الصحي ب "عنيبس" للنيابة العامة

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محافظ سوهاج يحيل المسئولين عن تأخير إنهاء مشروع الصرف الصحي ب "عنيبس" للنيابة العامة محافظ سوهاج يحيل المسئولين عن تأخير إنهاء مشروع الصرف الصحي ب "عنيبس" للنيابة العامة

مصراوي Masrawy

أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد
أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، المسئولين عن تأخير إنهاء مشروع الصرف الصحي بقرية عنيبس، التابعة لمركز جهينة، للنيابة العامة، حيث حُدد يوم 31 ديسمبر 2016 للانتهاء من المشروع وتشغيله، و30 مارس 2017 أيضًا، ولم تلتزم الهيئة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج بإنهاء المشروع في تلك المواعيد المحددة.

وقال المحافظ في تصريحات له، اليوم الأربعاء: "إن الهيئة أفادت مؤخرًا بأنه جارٍ تنفيذ المشروع بنسبة 90%، ومن المقرر الانتهاء منه في 30 يونيه المقبل، لافتًا إلى أن المحافظة قدمت قرضًا بقيمة 7 ملايين جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج؛ بسبب امتناع أهالي قريتي "عنيبس والحرافشة"، مركز جهينة، عن سداد قيمة الوصلات المنزلية الخاصة بهم، على أن تُحصل من الأهالي على عدة أقساط بدون فائدة، وثارت تلك المشكلة بسبب عدم إنهاء الهيئة لمحطة الصرف الصحي وتشغيلها".

وتابع عبد المنعم: "وحلاً للمشكلة وتخفيفًا على المواطنين، جرى الاتفاق على إرجاء تحصيل قيمة الوصلات لحين انتهاء الهيئة من مشروع محطة الصرف الصحي، والذي كان مقررًا الانتهاء منه في 30 مارس الجاري ولم يتم تنفيذه".

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