الحضور الجماهيري في إنجلترا تعدى الـ99%.. و«وست هام» يتصدر

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يعود الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لاستئناف مبارياته، السبت المقبل، بعد التوقف بسبب الأجندة الدولية، وتصفيات الأمم الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

ويطلق على الدوري الإنجليزي "كامل العدد"، نظرًا للحضور الجماهيري الهائل الذي يشهده، في جمع مراحل المسابقة، في ضوء ذلك نستعرض الحضور الجماهيري في إنجلترا، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ستار البريطانية :

1- نادي وست هام يونايتد، ملعب لندن الأولمبي، يتسع إلى 56.966 متفرج، يحضر 99.9% من جماهيره.

2- نادي مانشستر يونايتد، ملعب أولد ترافورد، يتسع لـ 75.228 متفرج، يحضر 99.4% من جماهيره.

3- نادي أرسنال، ملعب الإمارات، يتسع لـ 59.988 متفرج، يحضر 99.4% من جماهيره.

4- نادي تشيلسي، ملعب ستامفورد بريدج، يتسع لـ 41.529 متفرج، يحضر 99.3% من جماهيره.

5- نادي إيفرتون، ملعب جوديسون بارك، يتسع لـ39.308 متفرج، يحضر 99.3% من جماهيره.

6- نادي توتنهام هوتسبير، ملعب وايت هارت لين، يتسع لـ 31.581 متفرج، يحضر 98.7% من جماهيره.

7- نادي ليستر سيتي، ملعب كينج باور، يتسع لـ 31.948 متفرج، يحضر 98.3% من جماهيره.

8- نادي سوانزي سيتي، ملعب الحرية، يتسع لـ 20.591 متفرج، يحضر 98.3% من جماهيره.

9- نادي مانشستر سيتي، ملعب الإتحاد، يتسع لـ 54.047 متفرج، يحضر 98.1% من جماهيره.

10- نادي ليفربول، ملعب أنفيلد روود، يتسع لـ 52.997 متفرج، يحضر 98% من جماهيره.

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11- نادي بورنموث، ملعب دين كورت، يتسع لـ 11.172 متفرج، يحضر 97.4% من جماهيره.

12- نادي نيوكاسل يونايتد، ملعب سانت جيمس بارك، يتسع لـ 51.063 متفرج، يحضر 97.4% من جماهيره.

13- نادي ستوك سيتي، ملعب بريطانيا، يتسع لـ 26.948 متفرج، يحضر 96.6% من جماهيره.

14- نادي نوريتش سيتي، ملعب كارو رود، يتسع لـ 26.246 متفرج، يحضر 96.3% من جماهيره.

15- نادي كريستال بالاس، ملعب سيلهرست بارك، يتسع لـ 25.077 متفرج، يحضر 95.3% من جماهيره.

16- نادي واتفورد، ملعب فيكارج رود، يتسع لـ 20.563 متفرج، يحضر 95.3% من جماهيره.

17- نادي ويمبلدون، ملعب كيجنزميدو، يتسع لـ 4.850 متفرج، يحضر 93% من جماهيره.

18- نادي ميدلزبره، ملعب ريفرسايد، يتسع لـ 30.484 متفرج، يحضر 90.3% من جماهيره.

19- نادي بيرنلي، ملعب تورف مور، يتسع لـ 20.366 متفرج، يحضر 90.2% من جماهيره.

20- نادي برايتون، ملعب أميكس، يتسع لـ 27.622 متفرج، يحضر 89.8% من جماهيره.