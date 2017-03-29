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برشلونة يهاجم «الفيفا» في بيان رسمي دفاعًا عن ميسي

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برشلونة يهاجم «الفيفا» في بيان رسمي دفاعًا عن ميسي برشلونة يهاجم «الفيفا» في بيان رسمي دفاعًا عن ميسي

التحرير

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أصدر نادي برشلونة الإسباني بيانا غاضبا أعرب من خلاله عن اندهاشه بسبب إيقاف ليونيل ميسي من قبل الفيفا لأربع مباريات مع الأرجنتيني في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، وتغريمه 8,100 جنيه إسترليني، وذلك بسبب اتهامه بتوجيه ألفاظ نابية تجاه حكم مباراة تشيلي أمام الأرجنتين، في الجولة قبل الماضية في تصفيات المونديال الخميس الماضي.

وسيغيب ليونيل ميسي عن 4 مباريات في تصفيات المونديال، وذلك في حال رفض الإستئناف الذي تقدم به الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أي أنه سيعود لصفوف المنتخب في الجولة الأخيرة من التصفيات.

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وأعرب برشلونة عن غضبه من القرار الرسمي للجنة التأديبية في الفيفا، حيث وصف النادي الكتالوني العقوبة بـ"غير العادية وغير الملائمة على الإطلاق".

وأشار برشلونة في بيانه إلى دعم النادي الكامل لليونيل ميسي الذي يعتبر أفضل نموذج للرياضي بسلوكه المثالي داخل وخارج الميدان.

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التحرير

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