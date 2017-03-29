بالفيديو || مدعي النبوة لبرنامج صح النوم : أنا أبن النبي وكل يوم أجلس معه ونتحدث

سمر العشري

واصل الشيخ " عبادة محمد شرشيرة " تأكيده عبر الفضائيات أنه أبن النبي محمد، وانه يشاهده كل يوم ويتحدث معه داخل غرفته، ليتواصل الجدل حول هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا.

ففي مداخلة تلفونية مع برنامج ” صح النوم” مع الإعلامي المتميز محمد الغيطي، أكد الشيخ عبادة أنه يشاهد النبي محمد كل يوم ويجلس معه ويخاطبه وأنه أبن النبي وان النبي محمد ينادي بكلمة ” يا أبني ” وأنه يحذر المعترضين عليه من الغضب عليهم حتي لا يصابون بالعقاب من الله.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد عبرو عن غضبهم من هذه التصريحات الغير عقلانية من وجهة نظرهم، ونفس الحال بالنسبة لعلماء الأزهر الذي لم يقنع أحدهم بحديث الشيخ عبادة، حتي في أهل قريته فمنهم مؤيد له ومنهم معارض.

المصدر:مصرفايف

شبكةعيونالإخبارية

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