أخبار عاجلة

شيري ستوديو - شيرين عبد الوهاب لـ أمير طعيمة ...أنا حساك راجل مش حمش -
شيري ستوديو - الفنانة الجميلة /هند صبري ... أكتر صفة إتعلمتها من والدي هي " التمرد " -
إلغاء رحلتين متجهتين إلى الخرطوم لعدم جدواهما الاقتصادية -
غلق 3 طرق بقنا بسبب سوء الأحوال الجوية -
ننشر أول معلومات عن "محمود مبارك" المشتبه به فى تفجير الكنيسة المرقسية -
بالصور- رموز الدولة ووفود دبلوماسية في عزاء شهداء تفجير المرقسية بالإسكندرية -
شيري ستوديو - الشاعر المبدع / أمير طعيمة ... من محاسب شاطر في بنك إلى شاعر كبير -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... حسن أبو السعود إحتضني في بداياتي وكان سند ليا -
شيري ستوديو - راغب علامة لـ شيرين عبد الوهاب ... إنتي فظيعة وأنا بموت فيكي -
شيري ستوديو - السوبر ستار / راغب علامة ... يشعل المسرح بأغنية " شفتك إتلخبطت " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

بالفيديو || مدعي النبوة لبرنامج صح النوم : أنا أبن النبي وكل يوم أجلس معه ونتحدث

Google+ Print
بالفيديو || مدعي النبوة لبرنامج صح النوم : أنا أبن النبي وكل يوم أجلس معه ونتحدث بالفيديو || مدعي النبوة لبرنامج صح النوم : أنا أبن النبي وكل يوم أجلس معه ونتحدث

واصل الشيخ " عبادة محمد شرشيرة " تأكيده عبر الفضائيات أنه أبن النبي محمد، وانه يشاهده كل يوم ويتحدث معه داخل غرفته، ليتواصل الجدل حول هذا الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع السوشيال ميديا.

ففي مداخلة تلفونية مع برنامج ” صح النوم” مع الإعلامي المتميز محمد الغيطي، أكد الشيخ عبادة أنه يشاهد النبي محمد كل يوم ويجلس معه ويخاطبه وأنه أبن النبي وان النبي محمد ينادي بكلمة ” يا أبني ” وأنه يحذر المعترضين عليه من الغضب عليهم حتي لا يصابون بالعقاب من الله.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد عبرو عن غضبهم من هذه التصريحات الغير عقلانية من وجهة نظرهم، ونفس الحال بالنسبة لعلماء الأزهر الذي لم يقنع أحدهم بحديث الشيخ عبادة، حتي في أهل قريته فمنهم مؤيد له ومنهم معارض.

 

المصدر:مصرفايف

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار

مواضيع متعلقة
بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو || أدمن صفحة تحت الأرض underground المضادة يفجر مفاجآت خاصة بشفرات تفجير كنائس مصر

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو والصور || فوائد الرمان للقلب والبشرة والحمل والطفل والريجيم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || جوجل تتيح أداة تحول الشخبطة إلى رسومات: علم أولادك وارسم

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل

بالفيديو || كلمات منعت انتحاري داعش من تفجير الكنيسة المرقسية من الداخل